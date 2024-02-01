16 yıllık kiracısını öldüren ev sahibi için istenen ceza belli oldu

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde kiracısını çocuğunun gözünün önünde silahla vurarak öldüren ev sahibi Ertuğrul Öztunç hakkındaki soruşturma tamamlandı.



Savcılık iddianamesinde, ikilinin kira ücreti ve dairenin tahliyesi konusunda defalarca tartıştıkları belirtildi.



18 Temmuz 2023'teki tartışma sırasında, Ertuğrul Öztunç'un tabancayla Asar'a ateş ederek yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtığı belirtildi.

İddianamede, Hüseyin Asar'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, Öztunç'un olaydan 3 gün sonra silahıyla birlikte teslim olduğu anlatıldı.



Ev sahibi Ertuğrul Öztunç'un ''kasten öldürme'' suçundan müebbet, ruhsatsız silah bulundurmaktan ise 3 yıla kadar hapsi istendi. İddianame kabul edildi.