167. saatte mucize kurtuluş: Enkazdan yürüyerek çıktı, el salladı

Depremin vurduğu Hatay’da göçük altında kalan 42 yaşındaki Habib, depremin 167’inci saatinde göçük altından çıkartıldı. Enkazdan, ekiplerin açtığı alandan kendisi yürüyerek çıkan Suriyeli adam, Hatay Sahra Hastanesine kaldırıldı.

167. saatte mucize kurtuluş: Enkazdan yürüyerek çıktı, el salladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerin başında gelen ’dan sevindirici bir haber daha geldi.

Merkez ilçe Antakya’da günlerce enkaz altında kalan 42 yaşındaki Habib isimli adam, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Enkazdan yürüyerek çıkan Suriyeli Habib, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Hatay Sahra Hastanesine kaldırıldı.

167. saatte mucize kurtuluş: Enkazdan yürüyerek çıktı, el salladı - 1

"UMUDUMUZU KAYBETMEDİK"

911 Arama Kurtarma ekiplerinin başkanı Mustafa Gürsoy, “Yorgunduk, bitmiştik, dinlenecektik fakat sosyal medyadan gelen bir ihbar ile ses dinleyerek teyit aldık. Umudumuzu kaybetmedik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız da var. Allah mekanlarını cennet eylesin” diye konuştu.

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