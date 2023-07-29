17 Ağustos depreminde hasar alan son bina da yıkıldı

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen depremde resmi kayıtlara göre 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan depremde 100 binden fazla bina da yıkılmış ya da ağır hasar almıştı.