17 Ağustos depreminde hasar alan son bina da yıkıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 17 Ağustos depreminde ağır hasar alan son bina yıkıldı.
Güney Mahallesi’nde bulunan 2 katlı bina için yasal sürecin tamamlanması ile birlikte Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Sabah saatlerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yıkım için kepçeyi vurdu.
İki atlı binanın yıkımı sonrasında Körfez’de 1999 depreminin izlerini taşıyan ağır hasarlı bina da kalmamış oldu.
17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen depremde resmi kayıtlara göre 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan depremde 100 binden fazla bina da yıkılmış ya da ağır hasar almıştı.
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