17 ayrı suçtan aranan ve 17 yıl hapis cezası olan kişi korsan takside yakalandı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, şüpheli bir aracı durdurarak 17 ayrı suçtan aranan ve 17 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Erdem A. isimli şahsı korsan taksicilik yaparken yakalandı.

Sürücüsünün alkollü olduğu tespit edilen araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.



Araçta bulunan sürücü Ekrem A. (35), Ali Rıza Ö. (26), Murat M. (21) ve Şeref D.’nin (32) üst araması ve GBT sorgusu yapıldı.



Yapılan sorguda Şeref D.’nin ehliyetinin sahte olduğu tespit edildi.



Şüpheli sorulduğunda gerçek isminin Bayram D. (32) olduğunu söylerken, yapılan GBT sorgusunda sahtecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlar başta olmak üzere toplam 17 ayrı suçtan arandığı ve kesinleşmiş 17 yıl 5 ay hapis cezası ile 67 bin 440 lira adli para cezasının bulunduğu tespit edildi.



Bunun üzerine şahıs gözaltına alındı.



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İLKYARDIM ÇANTASINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI



Korsan taksicilik yaptığını söyleyen araç sürücüsü Ekrem A.’nın üst aramasında 1 adet uyuşturucu madde ele geçirilirken, testinde de 0.68 promil alkollü olduğu tespit edildi.



Araçta yapılan aramada satışa hazır 2 adet bonzai, narkotik madde için kullanılan 1 adet bong ve ilk yardım çantası içinde 23 adet “taş kokain” olmak üzere toplam 8,50 gram uyuşturucu madde ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi.



Araç sürücüsü Ekrem A.’ya 11 bin 700 lira trafik cezası kesilirken, araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Bayram D. ve Ekrem A. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.