Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında sürüklenen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dalaman ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu öğrenildi.

İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Olyla ilgili bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

