17 ecza deposu ve 144 eczane hakkında idari işlem başlatıldı

Eczacılar bir süredir bazı ilaçların temin edilemediğini belirtiyor. Sağlık Bakanlığı, konunun takipçisi olacağını açıklamıştı. Ecza depoları ve eczanelerde denetim yapıldı. 17 ecza deposu ile 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildiği açıklandı.

Haberler - NTV Haber 24.11.2021 - 14:10

17 ecza deposu ve 144 eczane hakkında idari işlem başlatıldı

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İstanbul'da ecza deposu ile eczanelerde ilaç denetimi

İstanbul'da ecza deposu ile eczanelerde ilaç denetimi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde ecza depoları ve eczanelerin fiziki stokları ile kayıtlarının uyumlu olup olmadığı kontrol ediliyor.

Kasım ayında denetlenen 57 ecza deposunun 17'sinin ve 144 eczanenin kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildi.

Yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ecza depoları ve eczaneler hakkında idari işlem başlatıldı.

Türk Eczacılar Birliği, çocuk hastalıkları ilaçları başta olmak üzere 645 ilacın tedariğinde sıkıntı yaşandığını açıklamıştı.

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