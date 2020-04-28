17 gündür kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi bulundu

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi'nde anneannesi Ayşe Yıldırım ile yaşayan lise 2. sınıf öğrencisi H.N.Ö, 17 gün önce "markete gidiyorum" diyerek evden ayrıldıktan sonra dönmemesi üzerine çalışma başlattı. Kız çocuğu, Kepez ilçesinde bulunarak ailesine teslim edildi.



"CEZASINI SONUNA KADAR BULSUN"



Anneanne Ayşe Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde polis merkezinden gelen "Torunun bulundu" telefonuyla müjdeli haberi aldığını dile getirdi.

Haberin ardından duygusal anlar yaşadıklarını ve ağladıklarını aktaran Yıldırım, şöyle dedi:



"Çocuğumuzu almak için Çocuk Şube Müdürlüğüne gittik. Annesi içeriye girdi. Çocuk da şubenin penceresinden bana 'Anneciğim ben buradayım' diye bağırdı. Orada az daha kalbim duracaktı. Torunum 25 yaşında bir erkek tarafından alıkonulmuş. Bu çocuğu yanında alıkoyanlar cezasını alsınlar. 16 yaşında gül gibi bir çocuk evde alıkonulmaz. Cezasını sonuna kadar bulsun."



Öte yandan kayıp olarak aranan H.N.Ö'nün emniyette verdiği ifadede, bir kız arkadaşının yanında kaldığını söylediği öğrenildi.



Aile bireylerinin bahsettikleri 25 yaşındaki erkek hakkında şikayetçi olduğu bildirildi.



H.N.Ö'nün "kayıp" olduğunu dün, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine anlatan Ayşe Yıldırım, torununun, 17 gün önce "markete gidiyorum" diyerek evden ayrıldığını, genç kızın eve dönmemesi ve cep telefonuna ulaşılmaması üzerine polise giderek kayıp müracaatı yaptıklarını kaydetmişti.