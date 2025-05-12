17 ilde 17 dolandırıcılık şebekesi çökertildi: 114 milyonluk mal varlığına el konuldu
17 ilde 17 ayrı dolandırıcılık şebekesine düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 160 şüpheliden 73'ü tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 160 şüpheliden 73 'ünün tutuklandığını bildirdi.
Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Antalya, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir'in de arasında bulunduğu 17 ilde bazı kişilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıklarının, kuyumculara sahte ve ayarı düşük altın sattıklarının ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlarla ürün satışı gerçekleştirdiklerinin tespit edildiğini belirtti.
Şüphelilere ait yaklaşık 114 milyon lira değerindeki mal varlığına da el konuldu.
402 vatandaşı dolandırdıkları belirlenen 160 zanlının gözaltına alındığı bilgisini veren Yerlikaya, şüphelilerden 73'ünün tutuklandığını, 87'si hakkında adli kontrol kararının verildiğini kaydetti.
Bakan Yerlikaya, vatandaşları dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı.
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