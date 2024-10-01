17 ilde çete operasyonu: 159 gözaltı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "suç işlemek için örgüt kurma, üye olma ve yönetme", "uyuşturucu ticareti", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Soruşturma kapsamında, tüm teknik ve soruşturma yöntemlerinin kullanıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Operasyon kapsamında 116'sı Aksaray'da, 43'ü diğer illerde olmak üzere 17 ilde 159 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin işlemleri ve şüphelilere ait el koyulan materyal üzerinde incelemeler devam etmektedir. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir."