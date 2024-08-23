17 ilde DAEŞ operasyonu: 65 şüpheli yakalandı

17 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden 'GÜRZ-9' operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı.

17 ilde DAEŞ operasyonu: 65 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 17 ilde 'e operasyon düzenlendiğini açıkladı. 

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Sivas ve Şanlıurfa’da terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

5 gündür devam eden “GÜRZ-9” operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı. 

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