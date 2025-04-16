17 ilde DAEŞ operasyonu: 89 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Yerlikaya operasyonlarda 89 şüphelinin yakalandığını belirtti.



Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde ntalya, Batman, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kilis, Malatya, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Van ve Yozgat’ta düzenlenen operasyonlarda 89 şüphelinin yakalandığı açıklandı.



Yerlikaya açıklamasında, "Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz." dedi.