17 ilde kripto para dolandırıcılığı operasyonu: 42 gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir grup kişinin kripto paralarının hesaplarından çekildiğini iddia etmeleri üzerine çalışma başlattı.



Yapılan araştırma sonucu, oluşturdukları "taklit" internet siteleri üzerinden mağdurların kripto para hesaplarını ele geçirdiği iddia edilen 2'si Gürcistan, 1'i Ukrayna vatandaşı 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Ekipler, İzmir'in yanı sıra Adana, Aksaray, Ağrı, Aydın, Ankara, Antalya, Burs, Isparta, İstanbul, Hakkari, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, 42 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin 50 milyon lira kadar haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.