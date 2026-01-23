17 ilde siber suçlulara darbe. Çok sayıda kişi tutuklandı

Siber suçlarla mücadele sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 17 il merkezli "siber dolandırıcılık" suçuna yönelik jandarma tarafından son iki haftada düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

2020-2026 döneminde banka hesaplarında 2 milyar 183 milyon lira işlem hacmi bulunan 118 şüphelinin yakaladığını bildiren Yerlikaya, şüphelilerden 68'inin tutuklandığını, 45'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını belirtti.

Şüphelilerce işlenen "siber dolandırıcılık" suçundan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini engellediklerini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde il jandarma komutanlıklarımızca; Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Düzce, Erzurum, Isparta, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde, Şanlıurfa ve Trabzon merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, ele geçirdikleri kişisel veriler ile vatandaşlarımızı dolandırdıkları, mağdur vatandaşlarımızın banka hesaplarından bilgileri dışında para çekerek haksız kazanç sağladıkları, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak irtibata geçtikleri vatandaşlarımızı dolandırdıkları, sosyal medya hesapları üzerinden 'yatırım danışmanlığı, ürün satışı, satılık ev ilanı, sosyal yardım başvurusu' gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi."

Çok sayıda dijital materyal ve muhtelif miktarda doküman ele geçirildiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçenleri tebrik etti.