17 ildeki DAEŞ operasyonunda 26 gözaltı

27.11.2025 10:41

Anadolu Ajansı

AA

İzmir merkezli 17 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DAEŞ'e finansman sağlanmasının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

 

İzmir merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

 

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

