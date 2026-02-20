17 ile vali yardımcısı, 135 ilçeye kaymakam atandı
20.02.2026 04:53
17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye kaymakamın atanması, 8 vali yardımcısı ile 16 kaymakamın görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Iğdır Vali Yardımcısı Abdurrahman Çelebi, Tunceli Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan ve Kastamonu-Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal Göç İdaresi Başkanlığı Daire Başkanlığı'na atandı.
Çankırı Vali Yardımcısı Abdulhamit Mutlu'nun Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü'ne ataması yapıldı.
Ayrıca, Hüseyin Kaptan'ın Gaziantep Vali Yardımcısı iken 27 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/205 sayılı karar ile Şanlıurfa-Ceylanpınar Kaymakamlığına atanmasına dair hüküm iptal edildi.
Bayburt-Aydıntepe Kaymakamı Abdulkadir Nar da Siirt Valiliği Hukuk Müşaviri olarak görevlendirildi.
Diğer atamalar şöyle:
- Burdur-Bucak Kaymakamı Bayram Gale Konya Vali Yardımcılığına,
- Düzce-Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin Osmaniye Vali Yardımcılığına,
- Mersin-Mezitli Kaymakamı Turgay Gülenç Bolu Vali Yardımcılığına,
- Antalya-Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata Kütahya Vali Yardımcılığına,
- Tekirdağ-Malkara Kaymakamı Eyüp Kaykaç Sakarya Vali Yardımcılığına,
- Diyarbakır-Kocaköy Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş Adıyaman Vali Yardımcılığına,
- Kayseri-Yahyalı Kaymakamı Hamza Selçuk Hatay Vali Yardımcılığına,
- Van-Saray Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu Kahramanmaraş Vali Yardımcılığına,
- Şanlıurfa-Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt Sivas Vali Yardımcılığına,
- Göç İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Soner Divli ve Amasya-Gümüşhacıköy Eski Kaymakamı Baha Büyükkaymakçı Niğde Vali Yardımcılığına atandı.