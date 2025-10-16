17 liseli gezide hastanelik oldu

Lise öğrencilerinin Eskişehir gezisi hastanede bitti.

Muğla'dan okul gezisi için Eskişehir'e giden öğrenciler, yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. 17 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle, Kütahya Şehir Hastanesi acil servisine başvurdu. Tedaviye gençlerin, sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.