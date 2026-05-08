17 mahalleye şap karantinası
08.05.2026 04:37
Son Güncelleme: 08.05.2026 04:37
Arşiv
Aydın Yenipazar'daki bir mahallede şap hastalığı tespit edilmesi üzerine, Çine ilçesindeki bazı mahallelerde dahil olmak üzere toplam 17 mahallede karantina tedbirleri alındı.
Kurban Bayramı'na kısa süre kala Aydın'da şap alarmı verildi.
Yenipazar ilçesine bağlı Hacıköseler Mahallesi’nde tespit edilen şap hastalığından dolayı yeni tedbirler alındı. Hastalığın görüldüğü mahalle ve yakın konumunda bulunan; Karacaören, Paşaköy, Çavdar, Eğridere, Koyunlar, Alioğulları ve Karaçakal mahalleleri ile Çine ilçesindeki İbrahimkavağı, Bağlarbaşı, Bereket, Çatak, Sarnış, Subaşı, Elderesi, Kavşit ve Kırkışık mahallelerinde karantina tedbirleri alındı.
Bu çerçevede, bahse konu 17 mahallede hayvan giriş çıkışı ile alım satım yapmanın yasaklandığı bildirildi. Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalığın yayılmasını engellemek için saha çalışmalarını sürdürüyor.