17 Mayıs 2021 corona virüs tablosu: 223 can kaybı, 10 bin 174 yeni vaka

Türkiye'nin 17 Mayıs 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 223 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 174 yeni vaka tespit edildi.

Anadolu Ajansı 17.05.2021 - 20:33 | Son Güncelleme : 17.05.2021 - 20:51

17 Mayıs 2021 corona virüs tablosu: 223 can kaybı, 10 bin 174 yeni vaka

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Altı soruda mutasyon aşılar açısından ne anlama geliyor?

Altı soruda mutasyon aşılar açısından ne anlama geliyor?

Günlük corona virüs tablosu... 

Türkiye'de son 24 saate 206 bin 836 Covid-19 testi yapıldı, 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye günlük corona virüs tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 836 Covid-19 testi yapıldı. 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 923 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 326 olarak kayda geçti, 13 bin 864 kişinin Covid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 961 bin 120'ye yükseldi.

Test sayısı 51 milyon 76 bin 732'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 127 bin 548, vefat sayısı 44 bin 983 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...