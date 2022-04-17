17 Nisan 2022 corona virüs tablosu: 17 can kaybı, 3 bin 268 yeni vaka

Türkiye'nin 17 Nisan 2022  günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 3 bin 268 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, ülke genelinde 147 milyon 333 bin 131 doza yükseldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.04.2022 - 21:05

17 Nisan 2022 corona virüs tablosu: 17 can kaybı, 3 bin 268 yeni vaka

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Günlük corona virüs tablosu...

Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 153 bin 318 Covid-19 testi yapıldı, 3 bin 268 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 952 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 333 bin 131 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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