17 Ocak 2022 corona virüs tablosu: 162 can kaybı, 64 bin 935 vaka

Günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.



Buna göre, son 24 saatte 403 bin 836 Covid-19 testi yapıldı, 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı, 162 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 72 bin 106 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,03, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,27 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 139 milyon 578 bin 409 doza yükseldi.



18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.



En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.



BAKAN KOCA'DAN 'RANDEVU' UYARISI

Verileri Twitter'dan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevularla ilgili uyarı yaptı.

Koca, "Birçok kişi, randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmiyor. Aşılarını olanların hastalığı genellikle çok kolay atlattıklarını bildikleri halde! Aşı için ayrılacak zaman işinizi aksatmaz ama hastalığa aşısız yakalanırsanız bütün düzeniniz aksayabilir. Randevunuza sadık olun" açıklaması yaptı.



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