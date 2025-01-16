17 Ocak 2025 İstanbul-Ankara-İzmir cuma saatleri: Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Cuma gününe bir kez daha erişmenin mutluluğunu yaşayan Müslümanlar, ikamet ettikleri şehirlerin öğle ezanı saatini öğrenerek cuma namazını eda etmek için hazırlıklar yapacak. 17 Ocak 2025 tarihinde kılınacak cuma namazı, her ile göre farklılık gösterecek. Camide cemaatle birlikte bu namazı ihya etmek isteyen pek çok kişi başta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa gibi büyük şehirler olmak üzere namaz vakti araştırmalarına başladı. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
2025'in üçüncü cuma namazına az bir zaman kaldı. Cuma namazı saatleri her hafta her şehirde farklılık gösteriyor. Yaşadıkları illerdeki camilerde cuma namazı kılmak isteyen yüz binlerce kişi de Diyanet'in ilan ettiği öğle ezanı saatlerini baz alarak 17 Ocak 2025 cuma namazı saatlerini araştırıyor. İşte, İstanbul Ankara İzmir Adana ve Bursa cuma namazı vakitleri...
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm illerin cuma namazı vakitlerini internet sitesi üzerinden paylaştı.
Cuma namazı 17 Ocak 2025 tarihinde İstanbul'da 13:19'da Ankara'da 13:04'te İzmir'de 13:26'da Adana'da 12:54'te Bursa'da ise 13:19'da kılınacak.
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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).
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