17 şehirde sahte içki operasyonu. Binlerce litre sahte içkiye el konuldu

Yılbaşı yaklaştıkça sahte içkiye yönelik operasyonlar sıklaştı.

Jandarma 17 şehirde sahte içki operasyonu gerçekleştirdi. Son iki haftada yapılan operasyonlarda 27 bin 886 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırklareli, Manisa, Ordu, Rize ve Tekirdağ'daki operasyonlarda ayrıca 67 bin 994 litre etil alkole el kondu.

Jandarma operasyonunu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, altı sahte içki imalathanesi bulunduğunu da kaydetti.

Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını da ifade etti.

Bakan Yerlikaya, "Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapalım." dedi.