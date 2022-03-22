17 yaşında, tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü

Adana'nın Seyhan ilçesinde iddiaya göre, Mustafa A., L.A. çifti şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladı. Çiftin çocukları Kemal A. (22), Kadir A. (23) ve M.A.A.’nın (17) ise babaları Mustafa A., ile maddi sebeplerden dolayı arası bozuldu.

Olay günü kuzenleri Emrullah Ö.’yü de yanlarına alan 3 kardeş babaannelerinin evinde babaları Mustafa A., buluştu. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa A., çocuklarına tabanca çekti.

Bunun üzerine Kadir A. kardeşi M.A.A.’ya babasını vurmasını söyledi. M.A.A., pompalı tüfekle babasını bacağından vurdu.



KURTARILAMADI



Kanlar içinde kalan Mustafa A., yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis yönlendirildi. Bacağından yaralanan Mustafa A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.



"ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU, PİŞMANIM"



Olaya karışan Kemal A., Kadir A., M.A.A. kardeşler ve kuzen Emrullah Ö. gözaltına alındı.

Babasını öldüren M.A.A.’nın Çocuk Şube Müdürlüğü’nde verdiği ifadesinde “Babam annemi sürekli rahatsız ediyordu. Ayrıca sahibi olduğu evin kirasını sadece kendisi alıp hakkımızı vermiyordu. Öldürme niyetim yoktu. Pişmanım” dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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