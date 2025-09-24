17 yaşındaki Berat kaza kurbanı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 17 yaşındaki Berat Aslan, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

17 yaşındaki Berat kaza kurbanı

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Örendik köyü Değirmendüzü mevkiinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Berat Aslan'a (17), hızla ilerleyen bir araç çarptı.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu Aslan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Aslan'ın cenazesinin, Örendik köyünde toprağa verileceği bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...