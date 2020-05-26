17 yaşındaki Ceren Kultaş'ın katili tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 5 gün önce Taytan Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekle Ceren Kultaş'ı öldüren firari Şükrü Şimşek'in, (30) akaryakıt istasyonuna 50 metre uzaklıkta bulunan boş bir fabrikada saklandığı belirlendi.

FABRİKA BİNASINA OPERASYON



Fabrika binasına operasyon düzenleyen ekipler, katil zanlısını yakaladı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

BAŞKASINA BENZETMİŞ!



Katil zanlısı Şükrü Şimşek'in, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinde, aralarında gönül ilişkisi bulunan S.K.'den ayrıldığını, bu nedenle aralarında husumet olduğunu, Ceren Kultaş'ı da olay günü S.K.'ye benzettiğini söylediği öğrenildi.

Zanlının, uzaktan Kultaş'ı tam seçemediğini aktararak, "Olay günü benzin istasyonunun oradan geçerken benzinlikte gördüğüm kişiyi S.K.’ye benzettim. Biraz ilerledikten sonra geri döndüm ve yanımda bulunan pompalı tüfekle 4-5 el ateş ettim. Ancak öldürdüğüm kişi S.K. değil, Ceren Kultaş'mış" dediği belirtildi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Manisa'nın Salihli ilçesinde 21 Mayıs gecesi, arkadaşının kullandığı otomobille Taytan Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna gelen Ceren Kultaş (17), motosikletle akaryakıt istasyonuna gelen kişi tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü. Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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