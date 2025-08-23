17 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiası: İstanbul'da linç girişimini polis havaya ateş açarak durdurdu

İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre, 51 yaşındaki Y.İ. gittiği parkta daha önce bir kaç kez gördüğü 17 yaşındaki erkek çocuğun yanına giderek sohbet etmeye başladı.

Kısa süre sonra çocuk, Y.İ.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek bağırıp yardım istedi.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Sesleri duyarak parka giden çevre esnafı şüpheli Y.İ.'yi dövdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi linç girişiminde bulunan esnaftan havaya ateş açarak kurtardı.

MESAJ ATTIĞI İDDİA EDİLDİ

Ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürülen şüphelinin çocuğa daha öncede mesajlar attığı öne sürülürken mahallelinin Y.İ.'yi dövdüğü anlar kameralar tarafından görüntülendi.

"CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLARA ŞAHİT OLDUK"

Mahallede yaşayan bir kişi ise çocuğa atılan mesajlara şahit olduklarını iddia etti.