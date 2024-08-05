17 yaşındaki çocuğun cesedi viyadükte bulundu

Kayseri'de ailesinin bir süredir haber alamadığı 17 yaşındaki çocuk, Derevenk Viyadüğü'nde ölü olarak bulundu.

17 yaşındaki çocuğun cesedi viyadükte bulundu

Edinilen bilgiye göre bir süredir M.C.'den (17) haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından Talas ilçesinde bulunan Derevenk Viyadüğü'nde polis ekipleri arama yaptı.

Dron ile yapılan aramada M.C.'nin cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu. AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sonucu M.C.'nin cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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