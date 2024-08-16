17 yaşındaki çocuk, 14 yaşındaki çocuğu öldürdü

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen 17 yaşındaki bir çocuk, 14 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü.

17 yaşındaki çocuk, 14 yaşındaki çocuğu öldürdü
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'ın Sorgun ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Z.Y. (17), Salih Paşa Camii önünde sohbet ettiği F.Ü. (14) ve E.G'yi henüz bilinmeyen nedenle bıçakla yaraladı.

Şüpheli, kendisini yakalamak isteyen M.L'yi (61) de yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan F.Ü, buradaki müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

F.Ü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan şüphelinin alkollü olduğu öğrenildi.

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