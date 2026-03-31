17 yaşındaki çocuk, annesi ile ağabeyini katletti

Batman'da 17 yaşındaki şahıs, annesi Aynur Karadaş (58) ile ağabeyi Dücane Karadaş’a (28) silahla ateş etti.



Saldırı sonucu ağır yaralanan Dücane Karadaş olay yerinde hayatını kaybederken, anne Aynur Karadaş kaldırıldığı İluh Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olayın ardından şüpheli, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.