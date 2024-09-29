17 yaşındaki çocuk, annesiyle tartışan babasını bıçakladı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir evde dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, baba Doğan C. (41) eşiyle tartışma yaşadığı esnada oğlu M.C. (17) tarafından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Doğan C., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doğan C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştiren oğlu M.C. ise olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınarak Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.