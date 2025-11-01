17 yaşındaki çocuk cinayete kurban gitti

İstanbul Esenyurt'ta "kız meselesi" tartışması kanlı bitti.

Olay, akyam saatlerinde Necip Fazıl Kısakürek mahallesinde meydana geldi. Suriye uyruklu 17 yaşındaki A.A. kimliği henüz belirlenemeyen bir başka yabancı uyruklu şahıs ile tartışmaya başladı. Olay kısa sürede kavgaya dönüştü ve A.A. göğsünden bıçaklandı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, yakınlarının hastaneye kaldırdığı A.A. hayatını kaybetti. Polis şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama başlattı.