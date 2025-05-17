17 yaşındaki çocuk "laf attın" deyip öldürdü

Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir pastane önünde dün gece cinayet işlendi.



Arkadaşları ile sahildeki restorana yemek yemeye giden 1 çocuk babası Halil Oral (45), iddiaya göre yemek sonrası evine giderken 9 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki B.K.E.Ü. ile aralarında "laf atma" yüzünden tartışma çıktı.

B.K.E.Ü. bıçakla saldırdığı Halil Oral'ı sol göğsünden ve sırtından bıçakladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Oral, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Suça bulaşan çocuk B.K.E.Ü, polis tarafından yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Gemilerde çalıştığı öğrenilen Halil Oral'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan B.K.E.Ü, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.