17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü can aldı

Bursa'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü motosikletliye çarptı. 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü can aldı

'nın İnegöl ilçesinde 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak karşı yönden gelen motosiklete çarptı.

Kaza sonrası panikleyen sürücü, fren yerine gaza basınca motosikletten yere düşen Şeref Burcu yaklaşık 50 metre sürüklendi.

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü can aldı - 1

Hastaneye kaldırılan 49 yaşındaki Şeref Burcu hayatını kaybetti.

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı.

Şeref Burcu'nun yakınları sürücüyü linç etmeye çalıştı. Jandarma kalabalığı sakinleştirerek dağıttı.

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