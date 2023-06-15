17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü can aldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak karşı yönden gelen motosiklete çarptı.
Kaza sonrası panikleyen sürücü, fren yerine gaza basınca motosikletten yere düşen Şeref Burcu yaklaşık 50 metre sürüklendi.
Hastaneye kaldırılan 49 yaşındaki Şeref Burcu hayatını kaybetti.
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı.
Şeref Burcu'nun yakınları sürücüyü linç etmeye çalıştı. Jandarma kalabalığı sakinleştirerek dağıttı.
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