17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2'si çocuk 3 yaralı

Sarıyer Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi’nde, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen M.E.A. (17) yönetimindeki otomobil, kavşakta dönüş yapan Ali K. (64) idaresindeki pikaba çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarına savruldu. Kazada ehliyetsiz olduğu ileri sürülen sürücü M.E.A. (17), E.H.S. (17) ve pikapta bulunan O.E.M. yaralandı. Pikap sürücüsü Ali K. ise kazayı yara almadan atlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.