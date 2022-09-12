17 yaşındaki Gamze'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu

Ankara'da lise öğrencisi Gamze Açar'ın, iş görüşmesi için gittiği Kızılcahamam ilçesindeki termal otelin 5. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin 2'si tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.



Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuklu sanıklar Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral, taraf avukatları ve müştekiler salonda hazır bulundu.



Mahkeme Başkanı adli tıp kurumundan, maktulün balkondan düşmeden önce herhangi bir travmaya maruz kalıp kalmadığı konusunda tıbben değerlendirme yapılamadığına dair bilgileri içeren raporun, dava dosyasına geldiğini bildirdi.



Gelen evraka ilişkin söz alan müşteki avukatları, üniversite hastanelerinden, maktulün vücudunda oluşan kırık ve morlukların, düşme anına mı yoksa öncesine mi ait olduğuna ilişkin rapor istenmesi talebinde bulundu.



Sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.



Savcı, tutuklu sanıklar Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral'ın "nitelikli kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 21'er yıla kadar, "nitelikli cinsel istismar" suçundan ise 42'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.



Tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan ve Emre Eker için "nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 21'er yıla kadar, "nitelikli cinsel istismar" suçundan ise 42'şer yıla kadar hapis cezası istendi.



Savcı, tutuksuz sanık Hüseyin Emre Gürgen'in tüm suçlardan beraatini, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmedilmesini talep etti.



Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 11 Ekim'e erteledi.



5. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçti. İş görüşmesi için Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele giden Açar, aynı gün otelin 5. katından düşerek hayatını kaybetti.



Açar'ın otelde görüştüğü, kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral, Hüseyin Emre Gürgen ve Emre Eker hakkında dava açıldı.



Sanıklar hakkında, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli sürelerde hapis talep ediliyor.

