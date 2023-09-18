17 yaşındaki genç bıçaklı kavgada öldürüldü

Gaziantep'te çıkan kavgada, Suriye uyruklu 17 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü.

17 yaşındaki genç bıçaklı kavgada öldürüldü

'in Şehitkamil ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde Suriye uyruklu İ.A. (17) ile Muhammed Şeyh Ahmed (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada İ.A, Şeyh Ahmed'i bıçakladı.

17 yaşındaki genç bıçaklı kavgada öldürüldü - 1 Muhammed Şeyh Ahmed

Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Şeyh Ahmed'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Poli ekipleri, şüpheli İ.A'yı gözaltına aldı.

Muhammed Şeyh Ahmed'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

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