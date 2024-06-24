17 yaşındaki genç kız 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

Ataşehir'de 17 yaşındaki genç kız, apartmanın 8'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Genç kızın ailesi sinir krizi geçirdi.

17 yaşındaki genç kız 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

Ataşehir ilçesinde 10 katlı apartmanın 8'inci katında oturan 17 yaşındaki genç kız henüz öğrenilemeyen bir nedenle kendisini boşluğa bıraktı. 8'inci kattan aşağıya düşen genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.

Düşme sesleriyle dışarıya çıkan apartman sakinleri 8'inci kattan düşen genç kızın yerde yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde hayatını kaybeden genç kızın naaşını morga kaldırdı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı duyan genç kızın ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Genç kızın etme amacıyla mı, yoksa başka bir sebepten ötürü mü aşağı düştüğü araştırılırken, polis ekipleri genç kızın ölümüyle ilgili detaylı inceleme başlattı.

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