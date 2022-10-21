17 yaşındaki genç öğretmeninin evinde ölü bulundu

Antalya'da 17 yaşındaki genç, Almanca öğretmeninin evinde ölü bulundu. Gencin uyuşturucudan hayatını kaybettiği öne sürüldü.



Lise öğrencisi Y.K, 5 arkadaşıyla birlikte Almanca öğretmeninin evine gitti. Gençlerden 3'ü gece burada kaldı, diğerleri evden ayrıldı.



Öğretmen, sabah öğrencisini hareketsiz halde bulunca 112'ye haber verdi.



17 yaşındaki Y.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Öğretmen ve 5 gencin ifadesine başvuruldu.



OTOPSİDE BELLİ OLACAK



Gençlerden biri, uyuşturucu madde aldıklarını söyledi. Öğretmen ise kahve içip uyuduklarını öne sürdü.

Kesin ölüm nedeni otopsiyle belli olacak.