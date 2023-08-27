17 yaşındaki gencin acı ölümü

"BUGÜN İŞE BAŞLADI"



Olayı anlatan, Muhammed Haluk Çavuşoğlu, "Olay yaşandıktan sonra parkta oturan arkadaşlarımız bize haber verdiler. Vefat eden arkadaşımızı, olay yerine gelmemizden birkaç dakika önce ambulansla götürmüşlerdi. Buradaki çalışanlardan aldığımız bilgiler üzerine, 16 - 17 yaşlarında bir kardeşimiz burada çalıştığı esnada oluyor. Bugün de burada çok rüzgar vardı." dedi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Çalışma arkadaşları da 'Rüzgarlı alanda vinçleri kaldırmayalım' demişler. Sorumlusu kimse çalışabileceğini söylüyor. Vinç kaldırıldıktan sonra üzerine demir ya da tahta düşüyor ve vefat ediyor. İş güvenliği uzmanına durumu sorduk. Bize ismini bilmediklerini söylediler. İsmini bilmediğiniz insanı nasıl çalıştırıyorsunuz? Henüz bugün işe başladığı söylendi. Neticesinde burada bir ihmalin olduğu ortadadır. Bunun gerçekten araştırılmasını ve bu tarz olayların son bulmasını diliyoruz. Bir tanesi burada çalışmak istemediğini söylemişti. Muhtemelen maddi durumu kötüydü. Ailesinin de henüz haberi yok. Muhtemelen karakoldan haber verecekler."

