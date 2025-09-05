17 yaşındaki Gökdeniz'in acı ölümü

Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki Gökdeniz İspir, serinlemek için girdiği nehirde boğularak yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde Gökdeniz İspir (17), piknik için gittikleri Çamrak mevkiinde Göksu Nehri'ne girdi.

Bir süre suda yüzen boğuldu. Çocuğu, çevredekiler sudan çıkarttı.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri İspir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

