17 yaşındaki Hilal’i ölümle burun buruna getiren serum

Kayseri’de soğuk algınlığı şikayetiyle kapısında “özel muayenehane” yazılı bir işletmede serum ve ilaç tedavisi uygulatan 17 yaşındaki genç kız, hastanelik oldu.



Soğuk algınlığı şikayeti bulunan Hilal Nur K., 16 Ocak günü dedesi tarafından Kocasinan ilçesindeki mahallerinde bulunan, üzerinde “özel muayenehane” ve hemen yanında “sağlık ürünleri” yazan iş yerine başvurdu.



Genç kıza burada serum takıldı, ilaç tedavisi uygulandı.



Tedavi sonrası evine gönderilen Hilal Nur, bir gün sonra yine aynı yere başvurdu.



Burada Hilal Nur’a yine ilaç tedavisi uygulandı. Genç kızın durumu burada ağırlaştı, bunun üzerine ambulans çağrıldı.