17 yaşındaki Hilal’i ölümle burun buruna getiren serum
Kayseri’de yaşayan 17 yaşındaki Hilal Nur K., soğuk algınlığı şikayetiyle kapısında “özel muayenehane” ve “sağlık ürünleri” yazan bir işletmeye götürüldü. Genç kıza burada serum takıldı, ilaç tedavisi uygulandı. Hilal Nur, bu işlemlerin ardından fenalaştı. Hastaneye kaldırılan genç kız, dört gün sonra taburcu edildi. Hilal Nur’un ailesi kendisini doktor olarak tanıtan ancak ambulans şoförüne doktor olmadığını söyleyen H.U.’dan şikayetçi oldu. H.U. ifadesi alınıp serbest bırakılırken, muayenehane mühürlendi.
Kayseri’de soğuk algınlığı şikayetiyle kapısında “özel muayenehane” yazılı bir işletmede serum ve ilaç tedavisi uygulatan 17 yaşındaki genç kız, hastanelik oldu.
Soğuk algınlığı şikayeti bulunan Hilal Nur K., 16 Ocak günü dedesi tarafından Kocasinan ilçesindeki mahallerinde bulunan, üzerinde “özel muayenehane” ve hemen yanında “sağlık ürünleri” yazan iş yerine başvurdu.
Genç kıza burada serum takıldı, ilaç tedavisi uygulandı.
Tedavi sonrası evine gönderilen Hilal Nur, bir gün sonra yine aynı yere başvurdu.
Burada Hilal Nur’a yine ilaç tedavisi uygulandı. Genç kızın durumu burada ağırlaştı, bunun üzerine ambulans çağrıldı.
Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürülen Hilal Nur, yoğun bakıma alındı.
Hilal Nur, dört günlük tedavisinin ardından taburcu edilirken, dede Mehmet K. kendisini doktor olarak tanıtan fakat ambulans görevlisine “Doktor değilim” diyen H.U.’nun torununa serum takıp, ilaç vererek yanlış tedavi uyguladığını iddia etti.
Şikayet sonrası H.U. ifadesi için polis merkezine götürüldü.
H.U., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
MUAYENEHANE MÜHÜRLENDİ
H.U. iddialar ile ilgili açıklama yapmayacağını söylerken, şikayet sonrası İl Sağlık Müdürlüğü’nün olay ile ilgili soruşturma başlattığı ve muayenehaneyi mühürlediği bildirildi.
Soruşturma bitene kadar muayenehanenin mühürlü kalacağı öğrenildi.
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