17 yaşındaki İbrahim, sulama göletinde boğuldu

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde serinlemek için sulama göletine giren 17 yaşındaki İbrahim Can Karaçam boğuldu.

17 yaşındaki İbrahim, sulama göletinde boğuldu

Eskişehir Mihalıççık ilçesi Yeşilyurt Güney Mahallesi'nde serinlemek için sulama göletine giren İbrahim Can Karaçam, kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD dalgıçları suya girerek İbrahim Can Karaçam’ın cenazesine ulaştı.

Karaçam’ın cesedi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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