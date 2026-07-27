17 yaşındaki Mehmet, Hazar Gölü'nde boğuldu
27.07.2026 02:07
Dün serinlemek için Hazar Gölü'ne girdikten sonra kaybolan 17 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Dün, ailesi ile piknik yapmak için Diyarbakır'dan Elazığ merkeze bağlı Gölardı köyünün Hacı Ali mezrası mevkisine giden 17 yaşındaki Mehmet Ali Ateş, girdiği Hazar Gölü'nde bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Emniyet Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar, sağlık, AFAD, Tunceli Jandarma Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gölde ve kıyı şeridinde başlatılan arama çalışmasında dalgıçlar Ateş'in cansız bedenine ulaştı. Ekiplerin sudan çıkardığı Ateş'in cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.