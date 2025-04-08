17 yaşındaki Mehmet, Kızılırmak'ta kayboldu

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde kum ocağında çalışan Mehmet Ö. (17), dün dengesini kaybederek Kızılırmak Nehri'ne düştü.

Genç, Bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Nehirde, su altı dalgıçları tarafından arama çalışması başlatıldı. Gençten henüz haber yok.