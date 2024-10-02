17 yaşındaki Muhammet Ali'den acı haber

Evsin köyü sınırlarındaki Gezende Barajı'na arkadaşlarıyla balık tutmaya giden Muhammet Ali Birer (17) girdiği suda gözden kayboldu.



Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen su altı polis ekibi, ulaştıkları Birer'in cesedini sudan çıkardı.



Birer'in cenazesi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü