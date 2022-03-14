17 yaşındaki oğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldı, parkta kalıyor

Adana’da yaşayan ilkay Kayam, okul müdür yardımcısını bıçaklayıp serbest kalan, kendisine de silah sıkıp tehditler savuran evladının hapse girmesini istiyor.

2016 yılında annesinin çok başarılı bir öğrenci olduğunu söylediği D.K.’nin (17) hayatı bir anda kabusa döndü. Önce trafik kazası geçirip sağ bacağına 10 platin ile 4 çivi takılan çocuk, ardından içtiği sahte rakıyla ölümden döndü.



MÜDÜR YARDIMCISINI BIÇAKLAYIP SERBEST BIRAKILDI

Daha sonra okulu bırakan D.K. sürekli kavga edip annesini de tehdit etmeye başladı. Geçen ay ise D.K., kendisini okula almadığı iddiasıyla özel bir okulun müdür yardımcısını bıçakladı.

Gözaltına alınan genç, daha sonra yaşı küçük olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Oğlunun tehditlerinden korkan ilkay Kayam, evden ayrılıp parkta kalmaya başladığını söyledi.

ANNESİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Ardından merkez Çukurova ilçesindeki evine giden genç, kendisine motosiklet almadığı iddiasıyla annesine silahla ateş edip tehditler savurdu.



Komşuların polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, D.K.’yı gözaltına aldı. Savcılıkta ifade verdikten sonra D.K., serbest kalırken anne İlkay Kayam da evladı hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.



Geçen hafta Perşembe günü de uzaklaştırma kararı olmasına rağmen D.K., eve 2 silah getirip annesine bıraktı. Anne Kayam da Cuma günü silahları polise götürüp teslim etti.



D.K.'nin annesine gönderdiği silahlı fotoğrafı.

Bunun üzerine D.K. da annesini tehdit etti. Ölüm korkusuyla parklarda kalan genç kadın, şimdi evladının cezaevine girmesini ve psikolojik tedavi görmesini talep etti.

"EN SONUNDA BENİ VURACAK"



Anne İlkay Kayam, oğlunun kendisine silah sıktığını, bu sebeple de uzaklaştırma kararı aldığını belirterek, “Geçen ay eve geldi bana 2 el ateş etti ve polise haber verdim. Ardından evladımdan koruma kararı aldım. Onun ardından da özel bir okulun müdür yardımcısını bıçakladı. 1 gün sonra yine eve geldi ve yine olay çıkarttı. En sonunda beni vuracak. Sürekli karakola gidiyorum ama yaşı küçük deniliyor ve gönderiliyor” diye konuştu.



Oğlunun cezaevine girmesini isteyen anne İlkay Kayam, şunları söyledi:



"Devletten yardım bekliyorum. Bu çocuk alınsın, psikolojik tedavi görmesi gerekiyor. Önüne gelene saldırıyor. Savcıya yalvardım, ‘bu çocuk önüne gelene saldırıyor, canlı bir bomba geziyor’ dedim. Savcı da yaşı küçük diye bir şey yapamayacağını söyledi. O zaman 18 yaşına geldiğinde gelip benim kafama sıksın. Ben ne yapacağımı şaşırdım.”



Sürekli oğlunun onu tehdit ettiğini söyleyen anne Kayam, "Evden çıktım parkta kalıyorum. Kıyafetlerim de yanımda sokaklarda geziyorum ölüm korkusuyla. Gideceğim yer yok çünkü. Alın bu çocuğu cezaevine atın" dedi.