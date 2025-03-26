17 yaşındaki saldırgan kahvehaneyi bastı: İki kişi öldü
Adana’da 17 yaşındaki bir çocuk, Yüreğir’de kahvehane bastı. Silahlı baskında Ramazan Durak ve Erkan Savan isimli iki kişi öldü.
Adana’da 17 yaşındaki saldırgan, kahvehanede iki kişiyi öldürdü.
Olay, gece yarısı Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’ndeki Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi’nde meydana geldi.
Kahvehaneyi basan D.G., burada bulunan Ramazan Durak ve Erkan Savan’a tabancayla ateş etti.
Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla Durak ve Savan kanlar içerisinde kalırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.
İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybeden Durak ve Savan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Cinayet şüphelisi D.G. ise Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’nde görevli polislerce olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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