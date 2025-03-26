17 yaşındaki saldırgan kahvehaneyi bastı: İki kişi öldü

Adana’da 17 yaşındaki saldırgan, kahvehanede iki kişiyi öldürdü.



Olay, gece yarısı Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’ndeki Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi’nde meydana geldi.



Kahvehaneyi basan D.G., burada bulunan Ramazan Durak ve Erkan Savan’a tabancayla ateş etti.



Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla Durak ve Savan kanlar içerisinde kalırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.