17 yaşındaki saldırgan önüne geleni bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı

Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen bıçaklama olayının benzeri Yozgat'ta yaşandı. 17 yaşındaki bıçaklı saldırgan Z.Y., sokakta rastgele 3 kişiyi yaraladı. Saldırıya uğrayanlardan 14 yaşındaki Furkan Ünal kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 2 kişinin tedavisi devam ediyor.

17 yaşındaki saldırgan önüne geleni bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı

'ın Sorgun ilçesinde bıçaklı saldırgan Z.Y., sokakta yürüdüğü sırada, rastgele Furkan Ünal ve E.G.'ye saldırdı.

Z.Y., saldırının ardından kendisini yakalamaya çalışan M.L'yi (61) de yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Furkan Ünal, buradaki müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

17 yaşındaki saldırgan önüne geleni bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı - 1 Furkan Ünal

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 2 yaralının tedavisi devam ederken, bıçaklı saldırgan ise polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Öte yandan olay sonrası ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Şüphelinin alkollü olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

BENZER VAKA ESKİŞEHİR'DE YAŞANMIŞTI

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, dün Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı’ndaki çay bahçesine gelen Arda K, bazı kişilere bıçakla saldırmıştı.


Çay bahçesinde ve parkta oturan T.A. (71), C.Ö. (57), N.Ö. (87), M.K. (64), C.A. (64), saldırıda bıçakla yaralanmıştı. Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmıştı.


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