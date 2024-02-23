17 yaşındaki torundan, dedeye kanlı pusu

İzmir'in Bayraklı ilçesi Çay Mahallesi 2115 Sokak'ta önceki gün yaşanan olayın ardından gözaltına alınan K.E.K.'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen K.E.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Önceki gün, Çay Mahallesi 2115 Sokak'ta ikamet eden Mehmet A.'nın tabancayla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, bacağından yaralanan Mehmet A. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.



Mehmet A.'nın olayı torunu K.E.K.'nin (17) gerçekleştirdiğini söylemesi üzerine polis, kaçan şüpheliyi olayda kullandığı tabancayla yakalamıştı.



Olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

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