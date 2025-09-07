17 yaşındaki Yağız demir çelik fabrikasında öldü

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş'de meydana gelen iş kazasında 17 yaşındaki stajyer öğrenci Yağız yıldız hayatını kaybetti.



Yağız Yıldız, fabrikanın metale şekil verme kısmındaki hurda sarma makinesinin devrilmesi sonucu ağır yaralandı.



17 yaşındaki Yıldız hastanede hayatını kaybetti, olay kayıtlara ölümlü iş kazası olarak girdi.



Yağız Yıldız, İzabe ve Haddecilik Alanı'nda eğitim görüyordu.



Yıldız, KARDEMİR ile Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan uygulamalı eğitim protokolü kapsamında fabrikada staj yapıyordu.



17 yaşındaki stajyer öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.



"KAZANIN NEDENİ TEDBİR EKSİKLİĞİ"



Kazayı değerlendiren iş güvenliği uzmanı Erdinç Günay, "Buradaki olay stajyerin bir eksikliği ya da stajyerin yaptığı bir işlem sırasında meydana gelen bir olay olarak değil. Tamamen oradaki ekipman malzemenin güvenlik tedirbirlerinin eksikliğinden kaynaklanan bir iş kazası oluştuğu görülmekte." dedi.



"ÖZEL TEDBİR ALINMALIYDI"



17 yaşındaki öğrencinin stajyer olması nedeniyle özel koruma altında olmasının da gerekli olduğunu ifade eden Günay, "Normal bir işçiden farklı olarak stajyerin güvenlik tedbirlerinin alınması işverenin ana görevlerinden bir tanesidir." ifadelerini kullandı.

